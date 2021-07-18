الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البكرى»: وزارة قطاع الأعمال تمتلك محفظة أراضى ضخمة تمكنها من زيادة الإيردات

الخبير الاقتصادي،
الخبير الاقتصادي، أحمد البكري

قال الخبير الاقتصادي، أحمد البكري، إن تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التي تتبع قطاع الأعمال العام يسهم في تنشيط السوق العقاري.

وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة تعمل على تنمية الاستثمارات  المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها، مشيرًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة أراضي ضخمة للغاية مكنتها من تمويل مشروعات التطوير. 

وتسعى الشركة القابض للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال  للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجال الصحة لتكوين شركة تمتلك مستشفيات وعيادات خارجية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على شركة مصر للتأمين التكافلي "حياة " التي يسعى لتأسيسها أقوى تحالف في السوق مع شركة مصر القابضة للتأمين ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

 ومازال التحالف ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة للمساهمة في صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العقاري، وجاري العمل على تأسيس شركة للتأمين الطبي، فضلًا عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية"IFC" تثبيتًا للالتزام بالارتقاء بمناخ العمل بشركات المجموعة، وترسيخًا لدورها في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل بشكل عام، وفي مجال التأمين والخدمات المالية غير المصرفية بشكل خاص.

وفي مجال النشاط العقاري، تسعى المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر لتنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.

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