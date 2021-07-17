ممر شرفى من الأهلى للاعبى كايزر تشيفز وطاقم التحكيم

نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ممرا شرفيا للاعبي كايزر تشيفز ‏أثناء صعودهم إلى المنصة للحصول على الميدالية الفضية، "وصيف دوري أبطال إفريقيا" ‏بعد خسارتهم اليوم أمام الأهلي في نهائي البطولة.‏

كما أقاموا ممرا شرفيا لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بجدارة، ونجح في السير بها إلى بر ‏الأمان.

وضم طاقم التحكيم باسيفيك ندابيها وينامينا كحكم ساحة، وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، ‏والحكم الرابع أتوجو كاستان، ورضوان جيد وزكريا برينسي في الفار.