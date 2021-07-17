ممر شرفى من الأهلى للاعبى كايزر تشيفز وطاقم التحكيم
نظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ممرا شرفيا للاعبي كايزر تشيفز أثناء صعودهم إلى المنصة للحصول على الميدالية الفضية، "وصيف دوري أبطال إفريقيا" بعد خسارتهم اليوم أمام الأهلي في نهائي البطولة.
كما أقاموا ممرا شرفيا لطاقم التحكيم الذي أدار المباراة بجدارة، ونجح في السير بها إلى بر الأمان.
وضم طاقم التحكيم باسيفيك ندابيها وينامينا كحكم ساحة، وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، والحكم الرابع أتوجو كاستان، ورضوان جيد وزكريا برينسي في الفار.