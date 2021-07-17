«أفشة» رجل نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

فاز محمد مجدي أفشة صانع لعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد أفشة الجائزة بعد قيادته الأهلي للفوز بثلاثة أهداف دون مقابل حيث سجل الهدف الثاني، وساهم في صناعة الهدف الثالث، ليقود المارد الأحمر لتحقيق اللقب القاري للمرة العاشرة.

وفاز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف الأهلي، محمد شريف في الدقيقة 53 ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 64 وعمرو السولية في الدقيقة 74.