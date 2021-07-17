رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره وجمهور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى؛ لإجراء عملية جراحية دون الإعلان عن أي تفاصيل حتى الآن.

وشارك “العوضي” منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” معلنًا عن مرض زوجته قائلًا: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين... هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

وشارك العوضي منشورا آخر أعرب خلاله عن حزنه الشديد لما تمر به زوجته قائلًا: ”يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة اكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب أيه وهكتب أيه.. بس انتي هتقومي إن شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتنفذيه".

وأضاف: “أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، أنا بحبك”.

واختتم العوضي كلامه مطالبًا من جمهوره الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز قائلًا: “ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم”.