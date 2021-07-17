«التخطيط» تكشف خريطة المرحلة الجديدة من «كن سفيرًا»

كشف المعهد القومى للحوكمة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انطلاق المجموعة الرابعة من مبادرة كن سفيرًا على مستوى 24 محافظة، ومشاركة 6 فئات، فى إطار تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية فى مجال التنمية المستدامة والحوكمة.



وأوضح المعهد، وفقًا لإنفوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن المحافظات التى ستنطلق بها المجموعة الرابعة من المبادرة هى: القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الوادى الجديد، الاسماعيلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، بنى سويف، بورسعيد، شمال سيناء، سوهاج، الغربية، القليوبية، قنا، السويس، مطروح، البحيرة، دمياط، المنيا والفيوم.



أما عن الفئات المشاركة، أشار المعهد إلى مشاركة عدد من الفئات فى فاعليات المبادرة بمرحلتها الرابعة فى مقدمتها اتحاد الطلاب، الهلال الأحمر، الكشافة، قطاع خاص، قطاع حكومى وطلاب جامعات.



وأضاف المعهد، أن المستوى الاحترافى من مبادرة كن سفيرًا يتضمن تدريب المدربين TOT، ليكونوا سفراء للتنمية المستدامة فى مجال العمل لنشر الفكر وتطبيقات التنمية المستدامة، بواقع 98 متدربا فى الفئة العمرية بين 18-35 سنة، منهم 52 من الذكور مقابل 46 من الإناث، على مدار 5 أيام متواصلة تعادل 40 ساعة تدريبية.



وتابع: كما يتم المستوى الاحترافى من المبادرة بمحافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، أسوان، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الوادى الجديد، الاسماعيلية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، بنى سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، سوهاج، الغربية، القليوبية، قنا والسويس، ويشارك فى التدريب طلاب، خريجين، القطاع الخاص، القطاع الحكومى، اتحاد الطلاب، باحثين واساتذة جامعات.



كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت فى نوفمبر الماضى، مبادرة سفراء التنمية تحت عنوان "كن سفيرًا" لنشر ثقافة الاستدامة، والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.