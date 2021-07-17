الإمارات: عقار «سوتروفيماب» لعلاج كورونا فعال بنسبة 97%

أعلنت الصحة الإماراتية بالتعاون مع دائرة الصحة بأبو ظبي وهيئة الصحة بدبي، اليوم السبت، عن فعالية عقار "سوتروفيماب" لعلاج كورونا في شفاء الإصابات الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر موقعه الإلكتروني، أن 6175 مريضا في الإمارات حصلوا على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 13 يوليو.

وأكد المكتب أن العقار "أدى إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوما من تلقيه"، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100%، ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، أن نحو 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة وما فوق، مفيدا بأن العقار تلقاه المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

ويحتوي عقار "سوتروفيماب" المتوفر في جميع منشآت "صحة"، على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تعطى عن طريق الحقن الوريدي ويستخدم لعلاج البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاما، والفئات الأكثر عرضة للإصابة ممن يعانون أمراضا مزمنة.

وسجلت الإمارات اليوم، 1,565 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 659449، حسبما أعلنت وزارة الصحة.

فيما رصدت الصحة الإماراتية بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، تعاف 1,508 حالات شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات منذ بداية تفشي لفيروس حتي الأن الي 637267 .

كما سجلت الصحة الإماراتية وفاة 4 حالات خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات منذ بداية الأزمة وحتي الأن الي 1896.

وأجرت الصحة الإماراتية 299,275 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.