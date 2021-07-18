الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

دراسات عن توفيق الحكيم وهنرى إبسن فى العدد الجديد من مجلة المسرح

العدد اللجديد من
العدد اللجديد من مجلة المسرح

صدر حديثًا عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، العدد الحادي والعشرين من الإصدار السادس لمجلة "المسرح"، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

يتضمن العدد 3 دراسات مهمة تنشرها المجلة، الأولى للدكتور عصام عبد العزير، بعنوان "أشباح إبسن والمعادلات اللاهوتية" عن المؤلف النرويجي هنريك إبسن والمدخل لفهم مؤلفاته المسرحية، وفهمه لحقيقة النفس البشرية ودوافعها وعلاقته بالمجتمع، ومدى ارتباطه أو تمرده عليه، والمعادلات الدرامية التي تحمل مضامين من النصوص الدينية وعالجها إبسن لتصبح معادلات لاهوتية، ويتناول بالتفصيل في درسته مسرحية "الأشباح".

والدراسة الثانية للدكتور عصام أبو العلا عن "مستويات اللغة فى مسرح توفييق الحكيم" ويناقش قضية اللغة الثالثة التي طرحها الحكيم كحل للتوفيق بين النص المقرؤ والمعروض.

أما الدراسة الثالثة للدكتور عمرو دوارة "مسرح الصالات بين التشويه والإنصاف"، ويختتم دراسته فى هذا العدد بتوثيق ما قدمته الصالات من عروض مسرحية منتصف القرن العشرين، ومقالًا لعبد السلام إبراهيم عن "الخيال والسريالية من خلال مسرحية "الهبوط من جبل المرجان" لآرثر ميللر.

ويكتب حسن مختار عن مقتنيات سيدة المسرح العربي سميحة أيوب المعروضة فى متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وشهادة عن عبدالرحمن الشافعي ومسيرته الحافلة في المسرح وريادته للمسرح الشعبى، لأحمد عجيبة، ومقالًا لسيد الخمار عن "دور الحامولي في ميلاد مسرح أبو خليل القباني في مصر".

كما يضم العدد متابعات لأهم العروض المسرحية في الإسكندرية، ومقالًا لمجدي الحمزاوي عن عرض فرقة مسرح الفلاحين، ومقالًا لمحمد عبد الهادي عن "السينوغرافيا فى عرض الحالة زيرو" لطلاب كلية الآداب جامعة بورسيعد، ومقالًا نقديًا لجمال الفيشاوي عن مسرحية "الصندوق".

ويضم العدد أيضًا مقالًا لمنير صدقي عن ورش المبدعين في أسقفية الشباب نتاج 17 سنة لمهرجان الكرازة المرقسية، ومتابعة للدراسة النقدية التي أقيمت حول عرض "التغريبة بنت الزناتي" بمشاركة النقاد وأبطال العرض، قدمتها ريهام أحمد، إلى جانب موضوعات مسرحية أخرى متعلقة بالعروض المسرحية داخل القاهرة والإسكندرية.

هنري ابسن توفيق الحكيم مجلة المسرح الخيال والسريالية الهيئة المصرية العامة الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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