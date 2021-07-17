السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عاصم المنياوي مستشارا فنيا ومديرا تنفيذيا للمشاريع الفنية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جريدة الدستور

أصدر الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قرارًا بتعيين الفنان المايسترو عاصم المنياوي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد العام للمنتجين العرب مديرًا فنيا ومستشارا لرئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشؤون المسرح. 
ومن جانبه، هنأ الدكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب  الدكتور خالد الطوخي على اختياره لهذه الطاقة الفنية الكبيرة مشيدا بهذا القرار. 
كما هنا أيضا الفنان عاصم المنياوي المناضل المحب للفن وصاحب الإنجازات الفنية المتعددة في تقديم الفن والفنانين دون إسفاف وله باع كبير في إدارة المؤسسات الفنية. 
وقال أبوذكري “باسمي وباسم كل كوادر الاتحاد العام للمنتجين العرب نضع كافة الإمكانات والإمكانيات تحت طلب الأمين العام المساعد للشؤون الفنية الموسيقار عاصم المنياوي”.

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وائل لطفي

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