لكبار السن.. فيتامينات ومعادن هامة للعيش بصحة

تساعد بعض الفيتامينات والمعادن كبار السن على البقاء في حالة صحية جيدة، بمرحلة الشيخوخة، والتي يكثر فيها المشكلات الصحية، مثل الإرهاق، آلام المفاصل، هشاشة العظام، بالإضافة إلى ضعف جهاز المناعة.

وعلى الرغم من أن نظامهم الغذائي اليومي قد لا يكون قادرًا على توفير كل ما تتطلبه أجسامهم بسبب الشيخوخة، لذا قدم موقع "healthybuilderz" الطبي.

الكالسيوم:

كبار السن أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وهي حالة تتميز بضعف العظام، بسبب تعرض كبار السن للانزلاق والسقوط بشكل عرضي، فقد ينتهي بهم الأمر بالكسور، ولدرء هشاشة العظام يعتبر الكالسيوم مهمًا جدًا لهذه الحالات.

فيتامين د:

أوضح الأطباء، أن تناول الكالسيوم وحده لا يكفي، فمن المهم أن يتمكن الجسم من الاستفادة من كل الكالسيوم الذي يتم إدخاله فيه.

ووفقًا للخبراء، فإن فيتامين (د) هو الشيء الذي يجعل الجسم أكثر كفاءة لامتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

فيتامين ب 12:

يقول الأطباء أن فيتامينات ب 12 جيدة جدًا في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، ونظرًا لأن كبار السن معرضون للتدهور المعرفي، فمن المهم جدًا الحفاظ على خلايا الدماغ التي تعمل بشكل صحيح وذلك عن طريق تناول فيتامين ب 12.

الحديد:

مع تقدم الناس في العمر، تصبح أجسامهم أقل كفاءة في امتصاص الحديد من النظام الغذائي، لهذا السبب قد لا يكون لديهم مستويات كافية من خلايا الدم الحمراء في مجرى الدم، والتي يمكن أن تسبب التعب.

فيتامين سي:

هناك عدة أسباب تجعل فيتامين سي مهمًا جدًا لكبار السن، أولاً أنه يسمح بامتصاص أفضل للحديد الذي يتم الحصول عليه عن طريق النظام الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية.

كما يساعد في الحفاظ على نظام مناعة أقوى، من خلال تعزيز جهاز المناعة، الذي يمكن تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير.

الزنك:

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في الحفاظ على قوة جهاز المناعة، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن هذا المعدن جيد للغاية في منع التهابات الجهاز التنفسي.

فيتامين هـ:

وفقًا للخبراء ، فإن فيتامين (هـ) من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن يستفيد منه كبار السن لأنها تساعد في تحييد الجذور الحرة الزائدة في الجسم.