الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

طبعة جديدة من «أفاعى النار» لـ جلال برجس عن المؤسسة العربية

أفاعي النار
أفاعي النار

صدر حديثا عن "المؤسسة العربية للدراسات والنشر" في بيروت، الطبعة الثانية من رواية "أفاعي النار" للروائي الأردني جلال برجس، التي نالت جائزة كتارا للرواية العربية 2015، ولم توزع في العالم العربي بالشكل الكافي رغم شهرة الرواية الواسعة.

وتتناول الرواية قضية الإرهاب والتطرف التي لا تزال تهدد الإنسانية وذلك من خلال حكاية معلم يهرب من الأردن إلى فرنسا وهناك يتدرج في السلك التعليمي إلى أن يصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة السوربون ويؤلف كتاباً بعنوان (العيب والعرام). 

وجراء هذا الكتاب يواجه مصيراً كارثياً من جهة الجماعات الإسلامية المتطرفة في فرنسا. تسير رواية (أفاعي النار) في خطين متوازيين واحد يتطرق إلى قصة روائي فقد روايته وينخرط في رحلة البحث عنها، والثاني يتطرق لحكاية أستاذ الفلسفة علي بن محمود القصاد.


يذكر أن جلال برجس نال مؤخراَ الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 2021 عن روايته "دفاتر الوراق". وهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. كتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان (بيت الرواية). 

صدر له في الشعر: "كأي غصن على شجرة" (2008) و"قمر بلا منازل" (2011) وفي القصة: "الزلازل" (2012) الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" (2017)، و (حكايات المقهى العتيق) رواية مشتركة 2019.  نال عن روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. ووصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

جلال برجس أفاعي النار المؤسسة العربية للدراسات والنشر رواية جائزة كتارا

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وائل لطفي

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