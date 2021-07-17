السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

جيهان البيومي: «حياة كريمة» مشروع متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة

النائبة جيهان البيومي
النائبة جيهان البيومي

 أشادت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، وأمنية المرأة بحزب الحرية المصري، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، مؤكدة أنها تضمنت رسائل علي المستوي  الإقليمي والدولي، وخاصة حول قضية سد النهضة الإثيوبي والتي طمئن فيها المصريين بشأن تلك القضية. 

وأضافت البيومي،  أن مبادرة حياة كريمة والتي انطلقت في مطلع ٢٠١٩ بتوجيهات من الرئيس السيسي وأصبح  مشروع سياسي واقتصادي وصناعي وزراعي، وهو مشروع متكامل فهي المبادرة الأشمل التي سهامت بشكل كبير في توصيل المياه والصرف الصحي ورصف الشوارع وبناء الفصول والمدارس وتوفير الخدمات الحكومية وتلبية الاحتياجات للمواطنين في القري والنجوع، فهو ساهم ايضا في خفض معدلات البطالة  وارتفاع  معدلات النمو خلال الفترة المقبلة. 

وأشارت إلى أن هناك إصرار وعزيمة لدي القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره والعمل علي تحقيق التنمية المستدامة 2030،  والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية، مضيفة أن الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد أطلق عدة مبادرات ساهمت في إعادة بناء الإنسان واستعادة كافة حقوقه، فمصر في عهد الرئيس السيسي تختلف كثيرا عن مصر فى العصور الأخرى.

 

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي قد أطلق مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في عام 2021 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.

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