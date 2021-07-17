السبت 17 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

بسام الشماع: صورة حورس على تيشيرت منتخب مصر بعيدة تماما عن الصحة (فيديو)

بسام الشماع
بسام الشماع

أكد الدكتور بسام الشماع عالم المصريات، أن صورة حورس على تي شيرت منتخب مصر، والتي جرى تداولها، بعيدة تماما عن الصحة، قائلا: عندما نظرت على الإنترنت بدأوا يعرضون التيشيرتات الذى سيرتديها اللاعبون في الأولمبياد، فوجدت تيشيرت مرسوما عليه صورة صقر حر "حورس"، والرسمة ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالصقر المصرى.

وقال عالم المصريات، في لقاء مع برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى أم سى، إنه طالب مصمم هذا التيشيرت، بأن يهتم أن تكون رسمة الصقر مثل الصقر المصرى، فعين الصقر في تيشيرت منتخب مصر في الأولمبياد ليست عين مصرية، والتاج الذى يرتديه الصقر أيضا تاج غريب، وليس له علاقة بالتاج الأبيض أو الأحمر أو التيجان الخاصة بالصقر المصرى.

وتابع عالم المصريات، “الرقبة الخاصة بالصقر عريضة وكتب عليها نصا هيروغليفيا غير منضبط وليس له معنى، فإذا كان قد لجأ لأحد من المتخصصين أو الطلبة لخرج بشكل صحيح، فالعين ليست مصرية والتاج غربى ليس له علاقة بالتاج المصرى، ولا يوجد أى صفة بالنسبة له لأن يكون مصريا، فلا يوجد رقبة عريضة بهذا الشكل، مطالبا عدم عرض هذا التيشيرت في الأولمبياد، فلا يمكن عرض لغة هيروغليفية خطأ أمام الجميع، فالأمر لن يكون لطيفا”.

 

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