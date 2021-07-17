التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار الصعيد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم، بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية أبو رجوان القلبي بدائرة مركز شرطة البدرشين، حيث تبين من خلال التحريات التي تسلمتها النيابة أن المتوفى عبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة حال مرور القطار الأمر الذي نتج عنه دهسه ومصرعه في الحال.

كان شاب لقى مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بقرية في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المجنى عليه

البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات قطار بقرية أبو رجوان القبلي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين أنه أثناء محاولة الشاب "صادق س خ" في العقد الثالث من عمره عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة صدمه القطار ولقي مصرعه في الحال.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين والتي جرت بمعرفة النقيب أحمد فايز معاون مباحث المركز، عن عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.