السبت 17 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كرواتيا تعلن تلقيح 40% من مواطنيها ضد كورونا

كورونا في كرواتيا
كورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم السبت، تلقيح 40.3% من مواطنيها حتى الآن ضد فيروس كوفيد- 19 المستجد.


وأفادت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة كورونا: بأن 47% من السكان البالغين، تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة للفيروس، وبأن عدد المواطنين الذين تقلوا اللقاح، تجاوز المليون و584 ألف شخص في كرواتيا.


وأعلنت كرواتيا اليوم: ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا إلى 361 ألفًا و488 حالة، عقب تسجيل 139 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


كما ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في كرواتيا إلى 8 آلاف و236 حالة، بعد تسجيل حالتى وفاة جديدتين، بينما بلغ عدد المُتعافين من المرض حتى الآن 352 ألفًا و529 متعافيًا.

 تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

زغرب كورونا كرواتيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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