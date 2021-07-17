السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

جريدة الدستور

مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي، على مركب محمد الخامس الرياضي.

وصعد الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني لنهائي النسخة الحالية بعد عبور عقبة الترجي التونسي، بينما أطاح كايزر تشيفز بالوداد البيضاوي المغربي.

ويتفوق الأهلي بفارق كبير على أندية جنوب أفريقيا مجتمعة، حيث تمتلك الأخيرة لقبين فقط في تاريخها، على صعيد دوري الأبطال، وقد أحرزهما أورلاندو بيراتس وصن داونز، عامي 1995 و2016 على الترتيب.

وتوج الأهلي بالبطولة في 9 نسخ "رقم قياسي"، وذلك في أعوام 1982 و1987 و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020.

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