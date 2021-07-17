الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمرضى السرطان.. 6 أطعمة تساعدك على تجنب الإجهاد خلال رحلة العلاج

مرضى السرطان والطعام
مرضى السرطان والطعام

يعتبر مرض السرطان من المشكلات الصحية التي تحتاج إلى الكثير من العلاجات للتصدي له فإنه يعد الأكثر سببًا في الوفاة في العالم.

ويعد التعب والإجهاد، واحد من العديد من الآثار الجانبية المختلفة لعلاج مرضى السرطان، لذلك نستعرض فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي كي تمنح الجسم الطاقة لاستكمال رحلة العلاج، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

 

«البطاطا الحلوة»

يساعد إدراج البطاطا الحلوة في النظام الغذائي لأي شخص يعالج من السرطان على ضمان حصول الجسم على جرعة ثابتة من الطاقة، وذلك بفضل إنها حقيقة أن الكربوهيدرات الموجودة في البطاطا الحلوة يتم إطلاقها ببطء في مجرى الدم، وبالتالي توفير طاقة مستقرة وطويلة الأمد.

 

«الأرز البري»

يمد الأرز البري الجسم بالطاقة الثابتة، بالإضافة إلى أنها تساعد أيضًا في درء الإمساك لأنها غنية بالألياف الغذائية، فقد يعتمد الشخص الذي يعالج من السرطان أيضًا على الأرز البني للحصول على الطاقة.

 

«الأسماك»

هناك عدة أسباب لاستهلاك الأسماك بشكل منتظم من قبل الأفراد الذين يتلقون العلاج من السرطان، حيث تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين عالي الجودة، الذي يحتاجه أي شخص يخضع للعلاج من السرطان.

كما  تعد الأسماك مصدرًا هائلاً لتلك الدهون الصحية التي تقاوم الالتهابات والتي تساعد في التعامل مع آلام المفاصل، وهو أمر عادة ما يزعج الأفراد الذين يتلقون علاجًا للسرطان.

«الدواجن»

مصدر آخر للبروتين يمكن أن يساعد في الحفاظ على العضلات قوية هو الدواجن، حيث يشجع الأطباء مرضى السرطان بشدة على تناول الدواجن بشكل منتظم لمكافحة التعب الناتج عن علاج السرطان.

«الفاكهة»

لن يكتمل أي نظام غذائي للشخص الذي يخضع لعلاج السرطان دون وجود الفاكهة، لما تحتويه المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن.

«المكسرات»

تناول بعض المكسرات هو فكرة جيدة  للأفراد الذين يتلقون العلاج من السرطان، فالمكسرات مصادر جيدة للبروتين الذي يساعد على تقوية وتنشيط الجسم، بالإضافة إلى أنها محملة بالدهون الصحية للمفاصل والدماغ والقلب.

 

نصح الخبراء بضرورة شرب الكثير من السوائل، فقد يكون من السهل على أي شخص يعالج من السرطان أن يصاب بالجفاف، بالإضافة إلى تناول وجبات صغيرة متكررة، حيث يساعد القيام بذلك على درء الغثيان. 

الدواجن مرض السرطان نظام غذائي الكربوهيدرات مرضى السرطان علاج السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

العاشرة في الجزيرة.. الأهلي يضرب كايزر تشيفز بثلاثية في نهائي إفريقيا

رسالة مؤثرة من أحمد العوضى لـ ياسمين عبدالعزيز عقب خضوعها لعملية جراحية

أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

مستثمرو العاشر: مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البرلمان قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية