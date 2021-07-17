الأنبا مارتيروس يستقبل خدام كنيسة القديس مارجرجس بمنطقة عزبة الورد

استقبل الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، عددًا من خدام ومخدومين كنيسة القديس مارجرجس والأنبا صرابامون للأقباط الأرثوذكس بمنطقة عزبة الورد، التابعة لإيبارشية شرق السكة الحديد.

شارك بحضور اللقاء القس دانيال راعي الكنيسة ذاتها، وذلك لتسليم شهادات تكريم تقديرًا علي المشاركين في كورس الكتاب المقدس بيد الأنبا مارتيروس أسقف الإيبارشية.

كما شجع أسقف كنائس شرق السكة الحديد بعض الأطفال الذين رسموا لوحات، وقام نيافته بالتوقيع علي بعض الرسومات لتشجيع الأطفال.

اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل 12 يوليو، واحتفلت بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ الصوم في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، والذي يحُل في 12 يوليو وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.