السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع منشأة طبية في دمياط

تشميع منشأة طبية
تشميع منشأة طبية بدمياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في دمياط، حملات على المنشآت الطبية بقيادة الدكتور إبراهيم حافظ مديرعام الإدارة، وعمرو محمد إبراهيم مسئول المتابعة، والدكتور عزت البيلى مسئول العلاج الحر بإدارة كفرالبطيخ، والدكتورة إسراء من التفتيش الصيدلى بالمديرية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع منشأة للعلاج الطبيعي للعمل بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية، كما تم تحريز كمية من الأدوية لحيازتها بالمخالفة للقانون وتم عمل محضر بالواقعة.

وكان الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى.

كما شدد وكيل الوزارة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة وكذلك استمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى منع الإجازات للأطباء.

محافظ دمياط صحة دمياط محافظة دمياط علاج علاج طبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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