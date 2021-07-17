السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

رواد السوشيال ميديا يردون على حلا شيحة: «هنيئًا لنا اعتزالك»

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، منشور  للتعليق حول الأزمة الأخيرة التى أثيرت حولها، بموقفها من عرض فيديو كليب تظهر من خلاله بفيلمها الأخير "مش أنا" مع الفنان تامر حسني.

وكتبت شيحة فى بوست لها عبر حسابها: "حابة أشكر كل الناس الجميلة علي رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة، اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح إن التمثيل والفن عمومًا زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءًا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئًا لي بشطبها لعضويتي".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور الخاص بالفنانة المعتزلة مجددًا حلا شيحة، وكتبت علياء المحمدي، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "حقيقي هنيئًا لنا اعتزالك انتي"، وعلقت نهاد أبو العزم، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "يعنى ليه بتتعامل ع الكليب انه ع الملا والفيلم friends only🤣🤣🤣".

وعلقت حساب يحمل اسم سهر حامد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "ايوه يعنى هى كده مش هاتتوب بقى ولا عاوزه تفضل واقفه فى نص السلم"، وكتب أحمد حسن السنوسي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "هنيئًا لنا".

منشور الفنانة حلا شيحة 

جدير بالذكر أن حلا شيحة قالت: "حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ"، وتابعت: "وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني".

واختتمت كلامها قائلة: "أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرًا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحد ولا أنا افضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمني الخير دايمًا لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل".

حلال شيحة الفنانة حلا شيحة جمهور اعتزال ازمة مش أنا

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