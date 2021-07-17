أول رد من حلا شيحا على شطب عضويتها فى نقابة الممثلين

ردت حلا شيحة على الأزمة التي أثيرت بعد هجومها على الفنان تامر حسني بسبب مشاهدها في فيلم «مش أنا»، حيث أعلنت توبتها واستنكرت نشر كليب الفيلم في شهر ذي الحجة، ليخرج بعدها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ويقرر شطبها من النقابة.

وكتبت «شيحة» فى بوست لها عبر حسابها على «انستجرام»: «حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسايلهم الجميلة المشجعة، وحابة أشكر كل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة، اللي موقفي هو نفس موقفها اللي بيوضح أن التمثيل والفن عمومًا زي أي مهنة في الدنيا حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزءًا من أي نوع من التطرف سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئًا لي بشطبها لعضويتي».

حلا شيحا

وأضافت: «حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ماتكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق بيه.. وعتابي ليه لحسن ظني بيه.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ.. وبالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما أتأخر نزوله جدا وبدأت أتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني».

واختتمت: «أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب لكن الجديد اني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنه بيه بجد جوايا زي ما قولت مؤخرًا.. أنا لا أهاجم أحدا ولا أحارب أحد ولا أنا افضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولاً وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ، وبتمني الخير دايمًا لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل».