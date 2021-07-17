السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بالتحرش بفتاة ومحاولة سرقتها فى البساتين

حبس
حبس

جددت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، تجديد حبس المتهم بالتحرش بفتاة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل تحرش بفتاة بمنطقة البساتين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى، مفاده ضبط شاب أثناء تحرشه بفتاة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتم القبض على المتهم بعد تعدي الأهالي عليه بالضرب.

وتبين أن المجني عليها في العقد الرابع من العمر، وبسؤالها قررت أن المتهم تحرش بها، وحاول سرقتها وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تجديد حبس البساتين فتاة التحرش التحقيقات مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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