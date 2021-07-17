السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الكويت تسجل 1226 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم السبت، عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 384573 حالة.

وقال السند، في بيانٍ له أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة من بينها 17 حالة "من غير المطعمين" ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 2211 حالة.

وأضاف أنه تم أيضًا تسجيل 1515 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 365507 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.04 في المائة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 330 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية اللازمة 16855 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 1124 حالة.

وأفاد السند بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13631 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3224296، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغ 8.99 في المائة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات قال السند إنها بلغت في الأحمدي 28 في المائة، وحولي 26 في المائة، والفروانية 21 في المائة، والجهراء 15 في المائة، وأخيرًا العاصمة 10 في المائة.

وفي ختام بيانه، جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسھام باحتواء انتشار الفيروس.

إصابات كورونا في الكويت
إصابات كورونا في الكويت
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