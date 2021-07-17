ارتدت بدلة مخالفة.. تحرير محضر لراقصة فى حفل بالساحل الشمالى

حرر جهاز المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، محضرا لكل من المطرب الشعبي أحمد شيبة والراقصة نجلا، وذلك على خلفية إحيائهما حفلا غنائيا في الساحل الشمالي دون الحصول على تصاريح رقابية أو فنية، وحمل المحضر رقم 1108/ 2021 .

توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري

كما أن الراقصة البرازيلية تدعى najla ferriera لا تحمل أي ترخيص عمل بمصر للرقص، كما أنها ارتدت بدلة مخالفة للشروط الفنية.

وشهد الحفل الظهور الأول للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته الإعلامية حياة الدرديري، بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية والصحافة، حيث تواجدا ضمن الحضور في الحفل.

حفل بالساحل الشمالي

وكان قد انتهى الفنان أحمد شيبة، من تسجيل أغنية جديدة، تحمل اسم “أنا عمو”، ومن المُقرر طرحها ثالث أيام عيد الأضحى، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “أنا عمو” من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: انا نازل يا بني سوقكم.. أنا جاي لوحدي أسوقكم.. أنا طول العمر راكب.. طول عمري كبير وفوقكم.

حفل بالساحل الشمالي