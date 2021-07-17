السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 18 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم السبت، 18 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22987 طن تشمل: 6587 طن فوسفات و11400 طن يوريا و5000 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14243 طنا تشمل: 2460 طن خشب زان و11783 طن حديد.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس) وحاصلات زراعية (بردقوش وبصل) وفواكه (فراولة وعنب) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وايطاليا وأمريكا وماليزيا وسنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1858 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 330 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31491 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1291 طن قمح متجها إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2775 شاحنة.

حاويات وبضائع ميناء دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط

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