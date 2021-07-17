«شئون الحرمين» تعلن نجاح خطة استقبال الحجاج إلى المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطة استقبال وتفويج أول أفواج الحجاج للمسجد الحرام خلال اليوم الأول بامتياز وسط بيئة صحية وآمنة مراعية لجميع المعايير الصحية العالمية، وعبر منظومة من الخدمات المتطورة والجهود التشاركية بين الإدارات الخدمية والميدانية المشاركة في إنجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

ووفقًا لما ذكرته رئاسة شئون الحرمين، في بيانٍ لها مساء اليوم السبت، تضمنت خطة اليوم الأول تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق ترتيب دقيق مراعي لأعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية التي أثبتت فاعليتها في تسهيل انسيابية حركة الحشود.

وزعت الرئاسة خلال اليوم الأول (20) ألف مظلة بهدف وقاية الحجاج ببيت الله الحرام والعاملين على خدمتهم من حرارة الشمس.

كما تم توزيع (30) ألف عبوة زمزم على الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام، عبر أكثر من (٧٥) عربة موزعة على مسارات الطواف.

وعلى صعيد التوجيه والإرشاد قدمت الرئاسة خدماته الفتوى وإجابة أسئلة الحجاج بعشر لغات عالمية تضمنت توجيهات لضيوف الرحمن وإرشادات متعلقة بالالتزام بالمسارات وتحقيق التباعد الجسدي.

طواف القدوم

وأدى أول وفود حجاج هذا العام (1442هـ)، صباح اليوم السبت، طواف القدوم، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة لشئون الحرمين مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الصلاة والطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي ساهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.