سكان «أهالينا» لـ«الدستور»: «حياة كريمة» وفّرت الأمن الغذائى

طفرة كبيرة يعيشها حى «أهالينا» بمدينة السلام بالقاهرة، من الناحية الخدمية والمرافق والمعيشة بشكل عام بفضل جهود مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما أسهم بشكل كبير فى تطوير وتغيير حياة قاطنيه.

وزارت قافلة خدمية وإنسانية تابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، و«كلنا واحد» التابعة لوزارة الداخلية، حى «أهالينا» مطلع الشهر الجارى، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية تضم مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

والتقت «الدستور» عددًا من سكان حى أهالينا، الذين تحدثوا عن كواليس أنشطة «حياة كريمة» داخل الحى، وخططها المرتقبة، وجهودها فى رصد المشكلات التى يعانى منها المكان، لحلها فى أقرب وقت ممكن، كما تحدثوا عن احتياجاتهم ومتطلباتهم العاجلة.

محمد عمران: المبادرة ساعدت الجميع بلا تفرقة

قال محمد عمران، ٤٠ عامًا، إن «حياة كريمة» وفرت لهم كميات كبيرة من المؤن الغذائية، تسد احتياجاتهم لمدة شهر ونصف الشهر على الأقل، مؤكدًا أن المبادرة دقت أبواب كل المنازل، ولم تترك كبيرًا ولا صغيرًا إلا وقدمت له حفنة من المساعدات.

وأضاف «عمران» أن المبادرة الرئاسية خففت عن كواهلهم عبء شراء المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن أغلب سكان المنطقة من الحرفيين الذين يعملون بشكل متقطع، الأمر الذى يجعلهم لا يملكون قوت يومهم دائمًا، إلا أن المبادرة وفرت لهم الأمن الغذائى من خلال حملات شهرية تزودهم بالمواد الغذائية.

وذكر أنه فى الماضى كان يتكبد مجهودًا كبيرًا للذهاب لأقرب محل تجارى وسوق شعبية لشراء الطعام، لأن المدينة جديدة لم يتم دعمها بأى محال تجارية حتى الآن، الأمر الذى حاولت المبادرة تداركه من خلال توفير الطعام بشكل دائم ودورى للأسر فى المنطقة.

ووجّه الشكر والتقدير للقائمين على «حياة كريمة» و«كلنا واحد»، لمجهودهم الكبير فى خدمتهم، وتلبية احتياجات السكان، مختتمًا: «الرئيس السيسى مد يده لمساعدة مصر بأسرها من خلال حياة كريمة».

نيرة عثمان: منحتنا الاحتياجات الأساسية

أكدت نيرة عثمان، ٥٥ عامًا، أن المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«كلنا واحد» كانتا عونًا للأسر الأكثر احتياجًا، حيث وفرتا المواد الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية شهريًا، فخففت من الأعباء المادية التى تتحملها تلك الأسر.

وقالت: «أنا من سكان منطقة عزبة الهجانة، وكنت أعيش فى حالة قلق ورعب دائمين رفقة أطفالى خوفًا من انهيار المنزل الذى نسكن فيه على رءوسنا فى أى لحظة».

وأضافت: «كنا نعيش فى أوضاع متردية جدًا على جميع المستويات، فغالبية السكان كانوا يعيشون حياة عشوائية تمامًا، وكان المتعلمون قلة قليلة جدًا، وكانت تجارة المخدرات تُمارَس علنًا فى الشوارع على الملأ، الأمر الذى قضت عليه الحكومة من خلال نقلنا إلى حى أهالينا».

وذكرت أنها شعرت بأن الله وهب لها حياة جديدة بعد نقلها لحى أهالينا، الذى حاولت الدولة توفير جميع المرافق فيه، وبنته بشكل حضارى يكفل حياة راقية للمواطنين، وتوفير جميع الخدمات، ومع تأخر البت فى طلبات بعض السكان بافتتاح محال تجارية صغيرة، اتحدت مبادرتا «حياة كريمة» و«كلنا واحد» لتوفير الاحتياجات الغذائية للسكان، تكفيهم لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن المبادرة والقائمين عليها وعدوهم بزيارتهم بشكل دورى؛ لتلبية كل احتياجاتهم الغذائية، منوهة بأن الأطفال كانوا سعداء جدًا بالزيارة الميدانية التى أجراها متطوعو المبادرة، وأن النساء استقبلنهم بالترحاب والزغاريد، الأمر الذى جعل الشباب يتبادلون البسمات والسعادة معهن، ويشعرون بأن مهمتهم تمت بنجاح مبهر.

واختتمت قائلة: «أتمنى أن تواصل المبادرة زياراتها الميدانية لتلبية احتياجاتنا بشكل دورى، لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر وحمايتنا من جشع التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه، لأنهم يعلمون أنه لا سبيل لسكان الحى سوى الشراء منهم».

فايزة عبدالله: قدمت أطعمة تكفى شهرين

شددت فايزة عبدالله، ٦٠ عامًا، على أن «حياة كريمة» و«كلنا واحد» دعمتا الأهالى بشكل كبير ووفرتا الكثير من الاحتياجات اليومية، خاصة أن غالبيتهم من العمالة البسيطة ويعيشون على قوت يومهم.

وقالت إن معظم الشباب يعمل فى حرف مثل «النقاشة والميكانيكا»، وبعضهم يعمل فى المصانع التجارية فى مدينة السلام، ويتقاضى رواتب يومية، وإذا تغيب العامل لا يسأل عنه أحد.

وأشارت إلى أن ابنها البالغ من العمر ٣٠ عامًا هو الذى يعولها، وعانى خلال الفترة الماضية من وباء «كوفيد- ١٩»، وظل فى المنزل لفترة طويلة دون وجود مصدر للدخل لأنه يعمل فى مصنع بمنطقة المطاحن، مضيفة: «الجيران جمعوا أموالًا لمساعدتنا على تلبية احتياجاتنا وظلوا بجانبنا طوال فترة مرض ابنى».

وأكدت أن مبادرتى «حياة كريمة وكلنا واحد» تدخلتا لتوفير كميات كبيرة من المواد الغذائية للأسر تكفيها لمدة شهرين تقريبًا.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشينه مثل هذه المبادرات التى تعمل على تلبية احتياجات الفقراء الذين يعانون من تردى حالتهم المادية.

فتحية عبدالحى: وفرت مستلزمات «كورونا» بالتزامن مع امتحانات الثانوية

قالت فتحية عبدالحى، ٣٥ عامًا، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قدمت لكل أسرة فى حى أهالينا كميات وفيرة من الكمامات الطبية ومواد التعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع تأدية طلاب الشهادة الثانوية الامتحانات.

وأضافت «فتحية» أن شباب المبادرة حرصوا على توعية الأسر بخطورة فيروس كورونا وكيفية مواجهته، متابعة: «يجب أن يشعر المواطنون بأن الوباء قد يعود بقوة، خاصة مَن يتجاهلون تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وذكرت أن المبادرة قدمت للحى كل ما يحتاج من دعم خلال الفترة الراهنة، مثل المواد الغذائية والحبوب، كما رصدت المشكلات التى تواجه الأهالى، ووعدتهم بحلها فى أقرب وقت.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم كل هذا الدعم للفقراء فى مختلف المحافظات، متمنية أن تواصل «حياة كريمة» عملها حتى تقضى على كل مظاهر الفقر والجهل والمرض المتفشية فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.