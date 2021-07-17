«مصر دولة جديدة».. خطة عمل الوزارات في «حياة كريمة»

«التخطيط»: مضاعفة الميزانية 1000%.. متابعة تنفيذ المشروعات بالأقمار الصناعية.. ولجان لقياس رضا الأهالى

قال الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد أكبر مشروع قومى تشهده الدولة المصرية فى تاريخها من حيث التكلفة وعدد القرى والمستفيدين.

وأوضح أن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة فى السنوات الثلاث الماضية بلغت ١٥.٥ مليار جنيه لتتضاعف أكثر من ١٠٠٠٪ فى العام الواحد ٢٠٢١/٢٠٢٢ لتصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه، ما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الآثار الإيجابية، تتمثل فى تنشيط الاقتصاد القومى ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات فى كل القطاعات المستفيدة من المبادرة.

وأشار إلى أن نجاح الحكومة المصرية فى إدراج مبادرة «حياة كريمة» بمنصة الأمم المتحدة لأفضل الممارسات الدولية فى التنمية المستدامة، يعد خطوة لتوثيق التجربة المصرية كواحدة بين أفضل التجارب العالمية التى تساعد الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ١٧، موضحًا أن وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة التخطيط بدأت العمل قبل عدة أشهر فى خطوات تسجيل عدد من المبادرات والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية فى هذه المنصة، بهدف التأكيد على ريادة مصر الدولية فى تحقيق التنمية المستدامة بأهدافها المختلفة، فى إطار سعى الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

ولفت إلى أن هناك ٧ اعتبارات ومعايير يتم على أساسها إدراج المبادرة عبر المنصة الدولية أبرزها: عدد الأهداف التى تحققها المبادرة أو المشروع، ومراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، مع وجود مستهدفات قابلة للقياس ونتائج ملموسة على الأرض، وكذلك الارتكاز على المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من الحكومة والمجتمع المحلى والقطاع الخاص، إضافة إلى وجود منظومة للرصد والمتابعة والتقييم.

وذكر أن «حياة كريمة» تعد نموذجًا جيدًا للممارسات الدولية التى تغطى جميع أهداف التنمية المستدامة الـ١٧، وهو ما أسهم فى إنجاح إدراجها كأول مبادرة مصرية عبر منصة الأمم المتحدة لأفضل الممارسات الدولية فى التنمية المستدامة، مضيفًا أنه تم تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة تطورات العمل بكل قرية من قرى الريف المصرى بشكل مميكن اعتمادًا على الأقمار الصناعية، إلى جانب تشكيل لجان وفرق ميدانية لقياس مستوى رضا المواطن وتحديد أولويات التدخلات التنموية.

وعن أهمية خطوة إدراج المبادرة بالمنصة، قال إن تلك الخطوة تبرز تجربة مصر التنموية الرائدة دوليًا، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى التنمية، بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية والمجتمع الدولى كشريك فى التنمية والتقييم والمتابعة.

«الهجرة»: جامعات حكومية فى كل المحافظات.. وتخصيص 7.5 مليار جنيه للمدارس والفصول الذكية

تسعى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لما قد يمثلونه من دور فاعل وداعم فى سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصرى البسيط فى قرى مصر الأكثر احتياجًا.

وأعلنت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلى لمدينة «فرساى» الفرنسية إحدى عضوات جمعية «مصرية بـ١٠٠ رجل»، عن تبرعها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير وتنمية قرى الريف المصرى.

وقالت «جادو» إنها والمصريين بالخارج يكنون كل الحب والولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، لافتة إلى أن مشاركتها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاءت إيمانًا منها بما يجرى من تنمية على أرض مصر، وجهود القيادة السياسية فى تحسين جودة حياة المصريين وبناء الإنسان المصرى.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قدوتهم، حيث يبذل أقصى الجهد فى النهوض بالدولة وتنميتها، مقدمة الشكر إلى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على تشجيعهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة فى مثل هذه المبادرات الوطنية.

وأعلنت وزارة الهجرة عن إطلاق حملة تبرعات المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة فى توفير «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وتطوير قرى الريف المصرى، بالتنسيق مع ليلى بنس، إحدى رائدات مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» المتصدرة قائمة فوربس كإحدى أفضل مستشارى إدارة الثروات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الشكر إلى كاترين صوفيانو، سيدة أعمال مصرية يونانية، على دعمها الكبير للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال تبرعها للمبادرة بمبلغ ٢٠ ألف يورو.

وقالت «مكرم» إنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة»، كثفت الوزارة العمل فى المحافظات الأكثر احتياجًا على توعية الشباب فى هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على ريادة الأعمال.

وأضافت أن تلك الجهود تأتى فى إطار مبادرة الرئيس «حياة كريمة» التى تستهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، من بينهم الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، وذوو الإعاقة.

ودعت «مكرم» الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة فى إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث يمكن للمصريين بالخارج- الراغبين فى المشاركة- دعم قراهم الأم والمساعدة فى توفير احتياجاتها.

«التعليم»: مشاركة الجاليات فى إعادة تأهيل القرى الفقيرة

تسهم وزارتا التربية والتعليم والتعليم والفنى والتعليم العالى والبحث العلمى فى مبادرة «حياة كريمة» لتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ومعالجة نقص الخدمات بها وتحسين مستوى الخدمة التعليمية.

وشملت الأهداف الاستراتيجية لخطة المبادرة، التوسع فى إتاحة وتحسين جودة الخدمات التعليمية عبر إنشاء الجامعات الحكومية فى كل المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية والفصول المتنقلة، إلى جانب ربط منظومة التعليم الفنى بسوق العمل، والتوسع فى الجامعات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بمبادرات وبرامج قطاع التعليم، أعلنت الوزارة عن أنه سيتم تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية، ومن بينها شراء ٦٠٠ ألف «تابلت» جديد، واستكمال منصات التعلم عن بُعد، مع ميكنة الاختبارات فى الجامعات، والتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية.

وأشارت إلى أنه ستتم إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى ٩٣ مدرسة ضمن خطة «٢٠٢١/٢٠٢٢»، بإجمالى ١١٥٦ فصلًا، منها ٢٠ مدرسة، وسيتم استكمال مشروعات المدارس باعتمادات ١.٧ مليار جنيه، بإجمالى ٧٢٣٠ فصلًا، مع النظر للمشروعات الخاصة بفصول التعليم المتنقلة فى إطار التعامل مع مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمى.

وتم ضخ ٧.٥ مليار جنيه فى المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، تضمنت إنشاء مدارس وفصول مدارس ذكية، كما تمت مناقشة آليات العمل لإعداد مدارس فى مراكز الشباب فى القرى التى لا تتوافر فيها مدارس، وتوفير فصول ذكية بها، بحيث يُستغل كمدرسة فى الفترة الصباحية وفى الفترة المسائية يعمل كمركز للشباب.

كما تم إعداد المدارس بالقرى واستخدامها كمراكز شباب بعد تطوير بنيتها لتصلح لممارسة الأنشطة الرياضية.

«التموين»: 600 ألف بطاقة تموين للفئات الأكثر احتياجًا.. ومراكز متطورة لتقليل الزحام

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء مراكز خدمة متطورة ومجمعة لتقديم الخدمات التموينية والتجارية للمواطنين بالريف لتقليل الزحام ووقت الانتظار وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وذلك فى إطار مبادرة «حياة كريمة».

وتقدم هذه المراكز المتطورة الخدمات التجارية المتعلقة بالسجل التجارى، والعلامة التجارية، وكذلك خدمات حماية المستهلك، والدمغة والموازين، علاوة على خدمات بطاقات التموين مثل بدل التالف والفاقد، وتغيير محافظة الصرف، وضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن الرقم السرى، وغيرها من الخدمات.

وقال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة «حياة كريمة» تم ربطها بشكل مباشر بالمرحلة الرابعة لمشروع «جمعيتى»، موضحًا أن هناك ٥١ مركزًا فى ٢٠ محافظة ضمن المبادرة، سيتوفر فيها منفذ «جمعيتى» لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية.

يذكر أن مشروع «جمعيتى» يستهدف الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم بإقامة منافذ تموينية على غرار فروع المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية.

وأعلن «كمال»، وهو أيضًا مدير مشروع «جمعيتى»، عن أنه تم قبول ١٧٣ طلبًا لـ«جمعيتى» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمرحلة الرابعة للمشروع، ومن المقرر أن تبدأ المعاينات ابتداء من ١ أغسطس المقبل لباقى الطلبات التى تجاوزت ٦٥٠٠ طلب ضمن المبادرة، على أن يتم قبول ألف فقط للمرحلة تضاف إلى ٦ آلاف منفذ تم فتحها بالفعل فى المراحل الثلاث للمشروع.

وقال إنه تم استخراج ٦٠٠ ألف بطاقة جديدة للفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة الأخيرة بواقع ٤ أفراد للبطاقة الواحدة وبقيمة ٥٠ جنيهًا للفرد، والفرد الخامس ٢٥ جنيهًا إضافة إلى حصة الخبز.

وأضاف أن بطاقات الدعم التموينى يستفيد منها ٦٤ مليونًا، و٧١ مليون مستفيد على منظومة الخبز، إضافة إلى أصحاب المعاشات والمستفيدين من المبادرات فى مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة.

«الزراعة»: خدمات بيطرية ومبيدات وأسمدة بمليار و200 مليون جنيه.. ودعم المرأة الريفية

قال أحمد إبراهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تشارك فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم خدمات بيطرية ومبيدات وأسمدة لـ١٩٦ قرية بالمرحلة الأولى، بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون جنيه.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن المرحلة الأولى تشمل ٢٠ محافظة و٢٢ مركزًا، ومن المقرر أن يجرى إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعى المصرى فى عدد من القرى ذات الأولوية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها مركز للخدمات الزراعية فى كل قرية ضمن برنامج «حياة كريمة» يعمل على تقديم جميع الخدمات الزراعية للأهالى، و«ستكون هناك مجمعات للخدمات الزراعية تشمل وحدات بيطرية ومنافذ بيع أسمدة ومبيدات وتقاوى وجميع مستلزمات الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية».

وذكر أن المراكز الزراعية، التى جرى تشييدها على أعلى مستوى، ستكون مستقلة عن باقى أنشطة الوزارات الأخرى، فى ظل وجود اهتمام خاص بتنمية الثروة الحيوانية ضمن أعمال المبادرة، لافتًا إلى تشكيل لجنة برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وبعضوية رؤساء القطاعات والهيئات وقيادات الوزارة لمتابعة مشاركة الوزارة فى المبادرة الرئاسية.

وتابع: «وجّه الوزير هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمبادرة من أجل توفير الأراضى الزراعية لمبادرة حياة كريمة وتسهيل الحصول على الأراضى من أجل سرعة إنجاز المبادرة».

ولفت إلى أن جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة يعمل فى عدد من المحافظات والمراكز النائية والأكثر احتياجًا، ويدعم المرأة المعيلة، خاصة فى محافظات مرسى مطروح والأقصر وأسوان لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء، وتنفيذ دورات تدريبية على الزراعة وإقامة المشروعات الزراعية والغذائية.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن الوزارة تركز من خلال مشاركتها فى المبادرة على زيادة الوعى بأهمية تحقيق التنمية الريفية، وأساليب الحماية الاجتماعية لسكان الريف، من خلال عرض نماذج للمشروعات الصغيرة التى تسهم فى تنمية الريف وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة دخول سكان القرى.

ولفت إلى أن قطاع الإرشاد الزراعى له دور مهم فى تنمية الريف المصرى، ودعم المرأة الريفية للمساهمة فى تحقيق هذه التنمية، من خلال عقد عدة دورات تدريبية، وتأهيلها وتنمية قدراتها لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى، والتى يمكن تنفيذها فى المنازل.