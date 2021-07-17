محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

محادثات السلام المتعثرة بين الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان»، تم استئنافها، أمس السبت، بالعاصمة القطرية الدوحة، طبقًا لما أعلنه محمد نعيم وردك، المتحدث باسم مكتب الحركة السياسى فى قطر، على شبكة «تويتر»، بينما تتواصل الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، على الأراضى الأفغانية، ويواصل مقاتلو «طالبان» تقدمهم السريع فى أنحاء البلاد!.

بدأت المحادثات فى العاشرة والثلث صباحًا، بتوقيت الدوحة، بين وفد «طالبان» برئاسة عبدالغنى بردار، نائب زعيم الحركة، ووفد الحكومة بقيادة عبدالله عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية. وكان من المقرر أن يلحق الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى، بالوفد الحكومى، لكنه قرر فى اللحظات الأخيرة متابعة المحادثات من العاصمة الأفغانية كابول!.

منذ أشهر، يعقد الطرفان محادثات متقطعة فى العاصمة القطرية، استكمالًا للمفاوضات، التى جرت بين واشنطن والحركة الإرهابية، وانتهت بتوقيع اتفاق الدوحة، فى فبراير ٢٠٢٠. والخميس الماضى، قال مفاوض حكومى أفغانى، يشارك فى المحادثات، إن «طالبان» اقترحت وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، مقابل إطلاق سراح نحو ٧ آلاف سجين محتجزين فى سجون أفغانستان، وشطب أسماء قادة الحركة من قائمة الأمم المتحدة السوداء.

استئناف مفاوضات الدوحة المتعثرة، أو المتقطعة، جاء بعد ساعات من إعلان الخارجية الأمريكية عن تشكيل منتدى دبلوماسى جديد لدعم السلام والاستقرار فى أفغانستان، يضم الولايات المتحدة وباكستان وأوزبكستان. كما يأتى أيضًا بعد أيام من مناقشة فكرة إرسال عناصر جماعة الإخوان إلى هناك، فى مؤتمر استضافته العاصمة البريطانية لندن. وكنا قد رجحنا، أمس، حصول الجماعة على ضوء أخضر، من قوى إقليمية ودولية، للذهاب إلى هناك، لتتقاسم الحكم مع حركة «طالبان»، التى تربطها بها، وبكل التنظيمات الإرهابية الأفغانية، علاقات وثيقة.

كانت باكستان قد أعلنت عن عقد مؤتمر لمختلف أطراف الصراع الأفغانى، هذا الأسبوع، ثم قالت إنها قررت تأجيله بسبب عطلة عيد الأضحى، فى حين قالت الحكومة الأفغانية إنها طلبت تأجيل المؤتمر، لأن مفاوضيها كانوا فى طريقهم إلى قطر. وبالتزامن، اتهمت كابول الجيش الباكستانى بتقديم دعم جوى لـ«طالبان»، وهو ما نفته إسلام آباد، وقالت، فى بيان، إنها اتخذت كل الإجراءات الضرورية، على أرضها، لحماية قواتها وسكانها.

بيانات مفوضية اللاجئين، تقول إن باكستان تؤوى حوالى ١.٥ مليون لاجئ أفغانى، والرقم أكبر من ذلك بكثير، فى تقارير أخرى. والحدود الأفغانية الباكستانية كانت، ولا تزال، أحد أسباب توتر العلاقات بين البلدين. وبعد أن باتت حركة طالبان تسيطر على ٨٥٪ من الأراضى الأفغانية، استولت الأربعاء الماضى على منطقة «سبين بولداك» الحدودية، التى يمكن عبرها الوصول مباشرة إلى إقليم بلوشستان الباكستانى، الذى تتمركز فيه قيادات طالبان، منذ عقود، إضافة إلى عدد كبير من المقاتلين، الذين يتم إرسالهم بانتظام إلى أفغانستان.

الحركة، التى تولت حكم أفغانستان بين عامى ١٩٩٦ و٢٠٠١، قامت بتنفيذ تكتيك تصاعدى، يتناسب مع وتيرة انسحاب القوات الأجنبية، بعد حرب استمرت عقدين. ومع تدهور الوضع الأمنى، قامت فرنسا، أمس السبت، بإجلاء رعاياها والعاملين لدى سفارتها فى كابول. والشىء نفسه فعلته عدة دول أخرى، خلال الأيام الأخيرة، من بينها الهند والصين وألمانيا و... و... ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة الأسبوع المقبل إجلاء أو محاولات إنقاذ عملائها الأفغان.

فى حوار مع قناة «دويتشه فيله» الألمانية، انتقد الرئيس الأمريكى الأسبق، جورج دبليو بوش، الأربعاء الماضى، انسحاب قوات بلاده وقوات «الناتو» من أفغانستان، معتبرًا أنه «خطأ» ستكون عواقبه وخيمة جدًا. وقال بوش، الذى أرسل القوات الأمريكية إلى هناك، بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، إن أكثر ما يحزنه هو أن النساء والأفغان، الذين تعاونوا مع الجيوش الغربية، سيذبحهم «هؤلاء الناس المتوحشون جدًا»، فى إشارة إلى مقاتلى طالبان!.

تهريب المخدرات بلغ مستوى غير مسبوق، والتهديدات الإرهابية فى تزايد، حسب سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، الذى حذّر أمس الأول، الجمعة، من امتداد حالة عدم الاستقرار الأفغانية إلى دول الجوار. وخلال مشاركته فى مؤتمر عن تحديات وفرص ترابط آسيا الوسطى والجنوبية، استضافته أوزبكستان، أكد لافروف أن مهمة الولايات المتحدة فى أفغانستان فشلت، وحمّل رحيل قواتها «المتسرّع» مسئولية تدهور الأوضاع. ودعا دول المنطقة، وما يوصف بالمجتمع الدولى، إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق سلام شامل ومستدام.

لدى حركة «طالبان»، الآن، هيكل تنفيذى، أو حكومة «ظل» فى المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتشير تقديرات عديدة إلى أنها قد تتمكن من السيطرة على أفغانستان بالكامل خلال ستة أشهر. وحال حدوث ذلك، لن يكون بعيدًا، أو مستبعدًا، أن تشاركها جماعة «الإخوان» فى الحكم، برعاية أمريكية وتمويل قطرى ودعم تركى وامتعاض روسى!.