رئيس كفرشكر يقود جولة تفقدية على المشروعات والخدمات استعدادًا لعيد الأضحى

تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفرشكر، عددًا من المشروعات الخدمية التى تتم على داخل نطاق قرى المركز والمدينة والتى شملت مشروع تبطين ترعة السنيني بقرية الشقر والتى تخدم عددًا كبيرًا من المزارعين وتحافظ على كميات المياه، وكذلك متابعة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية برقطا والتى تخدم عددًا من القرى المحرومة ومن بينها كفركردي، الشقر، وعددًا من القرى والعزب التابعة تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما استكمل رئيس المركز والمدينة جولته بمتابعة الخدمات والاستعدادات في شتى المجالات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة الاهتمام الجيد بمستوى النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الطرق والشوارع والمقالب الفرعية والعمل على تحسين البيئة والمظهر الجمالى والحضارى لشعور الأهالى بالراحة والرضا التام بمشاركة محمد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة، وإيهاب محمد رئيس الوحدة المحلية بالشقر.



وشملت الجولة أيضًا المرور على الوحدات الصحية بالقرى والتأكد من توافر الأدوية وإمكانية استقبال المواطنين فى اجازة العيد وانتظام نوبتجيات الأطباء والتمريض ورفع درجة الاستعدادات والاهتمام بحالة الطوارئ والمرضى وسرعة استقبالهم وتوقيع الكشف الطبى اللازم عليهم وتوفير لهم كل أنواع الرعاية الصحية والطبية اللازمة.

كما تابع رئيس المركز والمدينة الحالة الفنية لجميع المعدات والسيارات بشتى أنواعها، مشددًا على جميع العاملين بضرورة متابعة الصيانة الدورية للمعدات والسيارات للحفاظ عليها وجاهزة بحالة جيدة حال الاستخدامات المطلوبة.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفرشكر، إنه تم تنظيم الأعمال والخدمات فى كل القطاعات والإدارات الخدمية داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والطرق والميادين حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واتخاذ كل ما يلزم لمنع ما يعكر صفو فرحة الأهالى والشباب للاستمتاع بقضاء العيد فى بيئة نظيفة خالية من التلوث.

وناشد رئيس المركز والمدينة جموع المواطنين بعدم الذبح خارج المجازر والحفاظ على نظافة الشوارع والطرق وعدم مخالفة القوانين أو الشروع في استغلال إجازة العيد بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين دون محسوبيات وتنفيذ الإزالة الفورية فورًا فى مهدها حفاظًا على ممتلكات الشعب وأمن مصر الغذائي.