قبل مباراة المارد الأحمر.. الجمهور: يا رب انصر الأبطال

يلعب النادي الأهلي ماتش النهائي لبطولة إفريقيا، مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليوم السبت 17 يوليو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد محمد الخامس.

وتصدر هاشتاج #العاشرة_ممكن محركات البحث جوجل، اليوم وحتى قبيل لحظات من مباراة المارد الأحمر، في محاولة لمساندة الجمهور له، للحصول على البطولة والانتصار في مباراة اليوم.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وكتبوا العديد من التعليقات، فكتب ممدوح عبد الله، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "البطولة أهلاوية"، وتوجه حساب يحمل اسم نونا أحمد، من جمهور النادي الأهلي، بالدعاء لله أن يفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة، قائلًا: "يا رب الأهلي يفوز، يارب أنصر الأهلي".

وكتب حساب يحمل اسم محمد عاطف، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بإذن الله هنكسب البطولة انهارده ونرجعها بيتها"، وعلقت نورا أحمد، من جمهور المارد الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا رب انصر الأبطال، إن شاء الله الأهلي يجيب البطولة العاشرة".

جدير بالذكر أن أحداث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ستبث على قناة مفتوحة بإمكانكم مشاهدتها، وهي قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي وذلك في حالة عدم التمكن من مشاهدة اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لفعاليات هذه البطولة، والتي تنقل تحديداً على قناتي beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium.

ومن المقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي أمام كايزر تشيفز حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، والذي أقيم بعد ظهر أمس الجمعة.