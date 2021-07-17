السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل مباراة المارد الأحمر.. الجمهور: يا رب انصر الأبطال

الأهلي
الأهلي

يلعب النادي الأهلي ماتش النهائي لبطولة إفريقيا، مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ليوم السبت 17 يوليو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد محمد الخامس.

 

وتصدر هاشتاج #العاشرة_ممكن محركات البحث جوجل، اليوم وحتى قبيل لحظات من مباراة المارد الأحمر، في محاولة لمساندة الجمهور له، للحصول على البطولة والانتصار في مباراة اليوم.

 

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وكتبوا العديد من التعليقات، فكتب ممدوح عبد الله، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك": "البطولة أهلاوية"، وتوجه حساب يحمل اسم نونا أحمد، من جمهور النادي الأهلي، بالدعاء لله أن يفوز بالبطولة الإفريقية العاشرة، قائلًا: "يا رب الأهلي يفوز، يارب أنصر الأهلي".

 

وكتب حساب يحمل اسم محمد عاطف، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بإذن الله هنكسب البطولة انهارده ونرجعها بيتها"، وعلقت نورا أحمد، من جمهور المارد الأحمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يا رب انصر الأبطال، إن شاء الله الأهلي يجيب البطولة العاشرة".

 

جدير بالذكر أن أحداث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ستبث على قناة مفتوحة بإمكانكم مشاهدتها، وهي قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 12883، ترميز 27500 أفقي وذلك في حالة عدم التمكن من مشاهدة اللقاء عبر قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لفعاليات هذه البطولة، والتي تنقل تحديداً على قناتي beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium.

 

ومن المقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي أمام كايزر تشيفز حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، والذي أقيم بعد ظهر أمس الجمعة.

الاهلى تشكيل الأهلى مباراة البطولة الافريقية العاشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

الأهلى بالقوة الضاربة لخطف «العاشرة» من كايزر تشيفز

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

حريق فى مبنى مجلس مدينة دكرنس

رئيس كفرشكر يقود جولة تفقدية على المشروعات والخدمات استعدادًا لعيد الأضحى

الأسد يبحث مع وزير الخارجية الصينى مشاركة سوريا فى «الحزام والطريق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية