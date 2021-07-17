السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 4 مليارات دولار فاتورة الاستيراد من الصين خلال 4 أشهر

الاستيراد
الاستيراد

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من الصين بنسبة بلغت 11.5%، لتصل إلى حدود 4.073 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 420.4 مليون دولار.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن أهم واردات مصر من الصين تمثلت فى آلات وأجهزة كهربائية وأجزائها بقيمة بلغت 1.05 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.09 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.4%، تليها واردات مراجل وآلات وأجزاؤها بقيمة 644.9 مليون دولارخلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 477.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة 35%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من شعيرات تركيبية أو اصطناعية سجلت 256.7 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 258.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 273.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 204.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 192,1 مليون دولار مقابل 133,4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

الاحصاء واردات مصر الصين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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وائل لطفي

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