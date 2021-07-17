دينا الزوجة الثانية وضرة سوسن بدر فى مسلسل «السيدة زينب»

بدأ صناع مسلسل "السيدة زينب" الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر تصوير أول مشاهد العمل خلال الفترة القليلة الماضية، والمقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن الفنانة دينا تجسد دور الزوجة الثانية وهي ضرة الفنانة سوسن بدر الزوجة الأولى ضمن الأحداث، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية الاجتماعية معًا، كما تتوالى الأحداث التي تخلق صراعًا كبيرًا بين أبناءهما في إطار تشويقي ومثير داخل منطقة السيدة زينب.

ويصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل في ديكورات مختلفة بين فيلا بنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحى كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجار التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

والمخرج محمد النقلى والمؤلف أحمد صبحى تعاونا مؤخراً فى مسلسل "سكن البنات"، الذى لعبت بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، دينا، منذر رياحنة، منة فضالى، محمد نجاتى، هايدى رفعت، إلهام عبدالبديع، حسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ألفت عمر، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد.

ومسلسل "السيدة زينب" بطولة الفنانة سوسن بدر بمشاركة عدد كبير من الفنانين من المقرر الإعلان عنهم خلال الفترة القليلة المقبلة بعد إبرام التعاقدات معهم رسميًا، وتعاقد حتى الآن، بشكل رسمي كل من الفنان حسام داغر والفنان محمود عبدالمغني، وكان من المقرر أن تنضم الفنانة عبير صبري للمشاركة في بطولة العمل، ولكنها اعتذرت نظرًا لانشغالها بتصوير مسلسل "عودة الأب الضال" مع الفنان بيومي فؤاد، ومسلسل السيدة زينب من تأليف أحمد صبحي، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وسوف يتم تصويره بداية من العشرة أيام المقبلة.