السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بدء مناقشة كتاب «داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية» لـ محمود عبدالشكور

مناقشة كتاب داوود
مناقشة كتاب داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية

بدأت منذ قليل فعاليات مناقشة ندوة كتاب "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية" للكاتب والناقد محمود عبد الشكور، وذلك بالمركز الكاثوليكي للسينما.

الندوة يحضرها كل من رامي عبدالرازق ومحمود عبد الشكور وحسين عثمان ومدير المركز المصري الكاثوليكي للسينما ولفيف من الكتاب والصحفيين، ويغيب عنها المخرج الكبير داوود عبد السيد لظروف مرضية.

 

يذكر أن كتاب "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية" كان قد صدر بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 والتي انتهت فعالياتها في الـ15 من يوليو الجاري، عن دار ريشة للنشر والتوزيع، والتي تهتم بنشر السير الذاتية للكتاب الكباروالمؤثرين في سينما وثقافة ووعي الشعب المصري.

يشار إلى أن الحفل يستضيفه المركز المصري الكاثوليكي وكان من المفترض أن تكون المناقشة في حضور المخرج الكبير داوود عبد السيد سوى أن تعبه استلزم نقله للمستشفى وبالتالي عدم حضور الفعالية، ومؤلف الكتاب الناقد الكبير محمود عبد الشكور والناشر حسين عثمان رئيس مجلس إدارة دار ريشة للنشر والتوزيع ويدير النقاش الناقد السينمائي رامي عبد الرازق.

أما عن كتاب "داوود عبد السيد.. سيرة سينمائية فهو  يدور في فلك وعالم المخرج الكبير داوود عبد السيد وأفلامه التي أثرت الحياة الفنية في مصر.

كما يتناول الكتاب في 300 صفحة مفاتيح كل هذا العالم وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع داوود السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

محور الرؤية، والكتاب أيضا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

داوود عبد السيد كتاب محمود عبد الشكور دار ريشة المركز الكاثوليكي للسينما حسين عثمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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