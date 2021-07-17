ثانى أيام العيد.. أبطال «موسى» فى ضيافة منى الشاذلى

يحل أبطال فيلم "موسى"، ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الأربعاء 21 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء، يتحدث كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار والمخرج بيتر ميمي عن كواليس الفيلم، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلف الكاميرا، لا سيما الطريفة والغريبة.

أبطال موسى

كما يتحدث كريم عن علاقته بوالده الراحل، والفيديوهات الطريفة التي ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الفنان سليمان عيد، تشهد الحلقة أيضا عددًا من الألعاب الطريفة، ويؤدي الثلاثي عددًا من الأغنيات، أبرزها "كابوريا" للفنان الراحل أحمد زكي.



وكانت الشركة المنتجة لفيلم "موسى"، قد طرحت التريلر الجديد، من إخراج وتأليف بيتر ميمي، حيث يقدم الفيلم أول قصة روبوت في السينما العربية من خلال طالب في كلية هندسة يخترع روبوتا ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

أبطال موسى

في التريلر يظهر الروبوت موسى بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة.

حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية.

فيلم "موسى" بدأ تصويره أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، لكنه توقف نظرًا لانتشار جائحة كورونا، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى، ويشهد الفيلم التعاون الثاني على التوالي بين بيتر ميمي وإياد نصار بعد فيلم "كازابلانكا" الذي حقق إيرادات تجاوزت الـ80 مليون جنيه.