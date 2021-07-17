«صحة الغربية»: توقيع الكشف الطبى على 1230 بالقافلة الطبية بمركز السنطة

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية متعددة التخصصات لتغطية كافة القرى النائية للاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية حياة كريمة وبتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر، مشيدا بالدوره البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين مشيرا إلى أنه قد تم تنظيم قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية طوخ مزيد مركز السنطة بدأت أعمال القافلة، الجمعة واستمرت لمدة يومين، وسيتم استكمال أعمال القوافل بالقري الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، هذا وتتضمن القوافل الطبية تخصصات باطنة وجلدية وعظام وأطفال وجراحة وأشعة وتحاليل، مع توفير العلاج للمرضى بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أنه تم البدء في الكشف علي الحالات بقرية بهبيت مركز سمنود قد تم توقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ 1230حالة في العديد من التخصصات الطبية، وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها»، وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث إلى مستشفي سمنود العام وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية المواطنين وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر خلال المرحلة المقبلة.

كنا أسفرت حملة أمس فى عدد من مراكز عن ضبط حوالي ٢ طن و٦٠ لترا من لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية وغلق ١٠٢ منشأة غذائية غير مرخصة وبها خطر داهم ونقص شديد.