فى ذكرى ميلاده.. محطات فى حياة «على» مؤسس فرقة رضا

يصادف اليوم ١٧ يوليو ذكرى ميلاد وهو علي رضا، أحد مؤسسي ومخرجى أفلام فرقة رضا، وهو الشقيق الأصغر للفنان محمود رضا، الذي عمل كراقص في بداية الأربعينات ثم اتجه إلى الإخراج في السينما بفترة الستينيات إلى أن أصبح أحد أهم مخرجي ومصمم الرقصات بالسينما المصرية.

وكانت لفرقة رضا الفضل في أن يقابل حب حياته فسرعان ما انضمت للفرقة فريدة فهمي التي أصبحت زوجته فيما بعد، وتزوج محمود من شقيقتها الصغرى وعمل مساعد مخرج ومدرب ومصمم رقصات في عدة أفلام أخرج أفلامًا كانت فرقة رضا هي البطل فيها، مثل (إجازة نص السنة، غرام في الكرنك)، وفي مرحلة لاحقة أخرج أفلامًا متنوعة، مثل (آه يا ليل يا زمن، حياتي عذاب، قضية عم أحمد).

وكشف الفنان الراحل محمود رضا أثناء الحوار نادر له أن فيلم "إجازة نصف السنة"هو من أنجح وأهم الأفلام علي رضا، بدليل لما يعرض الآن الناس لا تخرج من البيت"، بالإضافة أن معظم الأفلام التي قدمها لفرقة "رضا" أفلاما نظيفة والاستعراضات مناسبة وجميلة جدا تقديم بشكل جديد ومختلف، وله معنى لم تجد شخصًا يدخن سيجارة أثناء الفيلم".

وأضاف محمود رضا، أن علي رضا فنانًا شاملًا، عمل كراقص في بداية حياته الفنية، ثم كمساعد مخرج مع عدد من كبار المخرجين المصريين منهم فطين عبدالوهاب، حسن الأمام، ويوسف شاهين إلى أن بدأ في إخراج أول أفلامه مع فرقة "رضا"، بعد ذلك أخرج العديد من الأفلام، أبرزها "قضية عم أحمد الذي قدم له الموسيقار عمر خيرت الموسيقى التصويرية.

جدير بالذكر أن الفنان علي رضا قدم للفن أعمالا كثيرة جميعها دلت على موهبته الشديدة.