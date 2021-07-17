«الإحصاء»: مصر تسجل أكبر تراجع شهرى للوفيات منذ عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن وفيات المصريين سجلت أكبر تراجعًا لها منذ بداية جائحة كورونا خلال يونيو الماضى بنسبة انخفاض بلغت 31.7%، بعد أن هبطت حالات الوفاة لـ53.9 ألف حالة وفاة خلال يونيو 2021 مقابل 79 ألف حالة وفاة خلال شهر يونيو 2020.



وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن وفيات المصريين خلال العام ونصف العام الماضيين سجلت تراجعًا ثلاث مرات، الأولى فى يناير 2020 بنسبة 7.1% حينما هبطت لـ 56.9 ألف حالة وفاة مقابل 61.3 ألف حالة وفاة خلال يناير 2019، ثم جاء التراجع الثانى خلال شهر أبريل 2020 بنسبة 2.8% لتصل الوفيات لـ42 ألف حالة وفاة مقابل 43.3 ألف حالة وفاة خلال أبريل 2019، بينما كان ثالث وأكبر تراجع قد حدث خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 31.7% لتصل أعداد الوفيات لـ 53.9 ألف حالة وفاة خلال يونيو 2021 مقابل 79.078 ألف حالة وفاة خلال يونيو 2020، بانخفاض قدره 25.080 ألف حالة وفاة.

وأشار الإحصاء، إلى أن عدد حالات الوفاة بين المصريين سجلت 383.6 ألف حالة وفاة خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقابل 333.8 ألف حالة وفاة خلال النصف الأول من عام 2020، بينما كان عدد حالات الوفاة قد بلغ 292.1 ألف حالة وفاة خلال النصف المناظر من عام 2019 أى قبل جائحة كورونا، بزيادة 31.3%.



وأوضح أن أعداد الوفيات على مدار الستة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 سجلت ارتفاعات متفاوتة عن العام السابق، فيما عدا شهر يونيو الماضى، حيث سجل شهر أبريل الماضى أكبر ارتفاع فى معدلات الوفاة عن الشهر نفسه من العام السابق بنسبة 61.8%، يليه شهر مايو بنسبة زيادة 31.4% عن العام السابق، وشهر يناير 24.9% عن العام السابق، بينما تراجعت الوفيات خلال يونيو 2021 بنسبة 31.7% عن العام الماضى لتصل إلى 53.9 ألف حالة وفاة مقابل 79 ألف حالة وفاة خلال يونيو 2020 بانخفاض قدره 25.080 ألف حالة وفاة.



وتشير الإحصائية إلى أن العدد الأكبر من وفيات المصريين خلال النصف الأول من العام الحالى وقع خلال شهر مايو 2021 بعدد 74.5 ألف حالة وفاة مقارنة بـ56.7 ألف حالة وفاة خلال شهر مايو 2020، يليه شهر يناير 2021 بعدد 71.1 ألف حالة وفاة مقابل 56.9 ألف حالة وفاة خلال شهر يناير 2020، ثم شهر أبريل 2021 بعدد 68 ألف حالة وفاة مقابل 42 ألف حالة وفاة خلال شهر أبريل 2020.