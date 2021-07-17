السبت 17 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

حرارة شديدة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس غدًا الأحد

طقس حار
طقس حار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، غدًا الأحد، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الجارية.

وتوقع شاهين أن يكون طقس غد الأحد شديد الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية.

كما توقع أن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بقيم من 3 إلى 4 درجات، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدلا أيضًا، والموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وأشار شاهين إلى وجود شبورة مائية خفيفة في صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري ويستمر ننشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.

وأوضح شاهين أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.

ونصح شاهين المواطنين بكثرة تناول المشروبات الباردة، وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس، مضيفا أن فترات سطوع الشمس تزداد مع عدم وجود سحب في السماء نهارًا.

اليوم مصر ارصاد الطقس غدا درجات الحرارة

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حرارة شديدة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس غدًا الأحد

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