السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة تاجر بالبدرشين

جثة
جثة

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص يعمل تاجر دواجن، أصل إقامته محافظة أسيوط بصعيد مصر وله محل إقامة آخر بشمال محافظة الجيزة، مصابا بطلق ناري وملقي بمنطقة نزلة الشوبك بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة.

من خلال سؤال شهود العيان وأهالي المنطقة وكذا التحفظ على كاميرات المراقبة بالأماكن المحيطة المؤدية إلى محل العثور على الجثة، وكذا فحص علاقات القتيل، في محاولات مكثفة لسرعة كشف وملابسات الواقعة وضبط الجناة.

فيما رجحت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين أن السرقة وخلافات مالية سبب ارتكاب الجريمة.

البداية بتلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من أهالي منطقة نزلة الشوبك بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد فايز معاون مباحث مركز شرطة البدرشين، وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر دواجن ملقى على جانب الطريق وبه آثار طلق ناري أصل إقامته محافظة أسيوط بصعيد مصر وله محل إقامة آخر بشمال محافظة الجيزة.

وعلى الفور طوقت الأجهزة الأمنية محل الحادث وفرضت كردونا أمنيا بمحيط العثور على الجثة، وبإبلاغ جهات التحقيق انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى محل البلاغ لمناظرة الجثة ورفع خبراء الأدلة الجنائية البصمات، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

جثة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة كشف غموض تحريات أمنية محافظة أسيوط طلق ناري

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وائل لطفي

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