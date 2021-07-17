السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح 19 مجزرًا مجانًا لأهالى محافظة كفر الشيخ لذبح أضاحيهم

فتح 19 مجزرا مجانا
فتح 19 مجزرا مجانا لأهالي محافظة كفر الشيخ لذبح أضاحيهم

قال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه سيتم فتح فتح المجازر بمدن وقرى المحافظة وعددها 19 مجزراً ونقطة ذبح بصفة منتظمة لاستقبال الأضاحي وحتى آخر أيام عيد الأضحى، ومع ذبح أضاحي الأهالي والجمعيات الأهلية تحت الكشف والإشراف البيطري الكامل بدون رسوم.

 

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن فريق غرفة العمليات بالمديرية سيتواجد طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقي أي شكاوى أو بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، بالإضافة إلى تواجد جميع أطباء المجازر وحتى نهاية أول أيام العيد مع عمل نوبتجيات للأطباء باقي أيام العيد، والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر، والتأكد من جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، وتكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

 

فيما أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن الانتهاء من الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات المتعددة، خلال خلال أيام العيد، مقدماً التهنئة لأبناء المحافظة .

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة استمرار تكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير اسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، والرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء بالتنسيق مع القوات المسلحة.

 

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة وتكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة، ومتابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

مجزر أضاحي ذبح العيد كفر الشيخ

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وائل لطفي

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