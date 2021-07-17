فتح باب التقديم الإلكترونى للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية.. السبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تقرر فتح باب التقدم للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المخصص لتلقي طلبات التقديم علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة من السبت المقبل الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢١ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢١ علي الرابط التالي

emis - gov . eg .

وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن شروط التقدم للاختبار الإلكتروني للقبول بالمدرسة النووية وفق ما حددته الوزارة تضمنت أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن (260 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية .

وأوضح أنه يحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح الحاصلين على مجموع لا يقل عن ٢٦٠ درجة في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلي شرط حصولهم علي الشهادة الابتدائية كذلك من مدارس المحافظة والمطابقين لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام .

وأضاف أنه لا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152 بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية وأن يكون الطالب مصرى الجنسية.. مشيرا إلى أنه يتوجب علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة النووية والمطابقين لشروط التقديم القيام بالإجراءات الآتية لضمان التقدم للامتحان الإلكتروني.

وأكد أنه يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلي أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة “ لصق ٢ صورة شخصية حديثة للطالب مع استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، شهادة ميلاد الكترونية للطالب، إيصال مقابل أداء خدمة قيمته ( ١٠٠ جنيه فقط لاغير ) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو البنك الأهلي أو بنك مصر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية” .



واستكمل أن تقوم المديريات التعليمية (التعليم الفني ) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة .