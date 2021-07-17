السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قطر تسجل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في قطر
كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أفراد المجتمع، و52 حالة بين المسافرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 224160 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم، أنه تم فحص 21653 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 2259089 حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 1550.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 599 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 98 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في قطر 222011 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 5486 جرعات جديدة من لقاحات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 3503040 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

انخفاض معدل الإصابات

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا "كوفيد-19" وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس أدت إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا "كوفيد-19" في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه رغم انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين على الجميع اتخاذ أقصى درجات الحذر، باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة، خاصة مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا "كوفيد-19" في قطر، واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارًا.

وأشارت الوزارة القطرية إلى أن المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية بدأت يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الجاري، وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة.

كما أوضحت أن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة، التي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

وشددت الوزارة على أنه من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

إصابات كورونا في قطر
إصابات كورونا في قطر
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