السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

كيانات ومبادرات شبابية تعلن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"

اتحاد شباب الجمهورية
اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

أعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، اليوم (السبت)، انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدين على دعمهم لفكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة “بكرة لينا”، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".

وتقدمت تلك المؤسسات بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كما تقدمت بالشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما امتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.

كما أعلنت تأييدها وبشدة لفكرة الكيان الجديد وهو “اتحاد شباب الجمهورية الجديدة”، معلنين الانضمام له، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانته.

كما أكدوا على دعمهم كافة الجهود الإيجابية التي تهدف إلى توحيد شباب مصر تحت مظلة واحدة يعلوها راية مصلحة الوطن لنكون جميعا يدًا واحدة تبني وتعمر وتساهم في بناء الجمهورية المصرية الجديدة، القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التي تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصري صحياً وفكرياً وثقافياً، كما عبر عنها قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

كيانات ومبادرات شبابية اتحاد شباب الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة مؤسسة بكرة لينا شباب 30 يونيو يلا سيسي مبادرة السياسي الشاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

«أساس النهضة».. كيف خطط الرئيس السيسي للحفاظ على التراث التاريخي لمصر؟

مصدر بـ«التعليم»: ضبط 30 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية اليوم

«التموين»: تكثيف المعروض من اللحوم والسلع استعدادًا لعيد الأضحى

100 مليون جنيه عائدًا سنويًا للمواطنين من تحويل السيارات للعمل بالغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

المدبح

سوق الجمال في برقاش

صباح الخير علي الشقيانيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية