كيانات ومبادرات شبابية تعلن انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"

أعلنت عدة كيانات ومبادرات شبابية، اليوم (السبت)، انضمامها لـ"اتحاد شباب الجمهورية الجديدة"، مؤكدين على دعمهم لفكرة الكيان الجديد.

وجاء من بين تلك الكيانات كل من مؤسسة “بكرة لينا”، و"تحالف شباب 30 يونيو"، و"شباب يلا سيسي"، و"مبادرة السياسي الشاب".

وتقدمت تلك المؤسسات بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة حضور المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، كما تقدمت بالشكر لشباب البرنامج الرئاسي وخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما امتد الشكر لمسئولي حياة كريمة خلال عامين.

كما أعلنت تأييدها وبشدة لفكرة الكيان الجديد وهو “اتحاد شباب الجمهورية الجديدة”، معلنين الانضمام له، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه ورفعة وعلو مكانته.

كما أكدوا على دعمهم كافة الجهود الإيجابية التي تهدف إلى توحيد شباب مصر تحت مظلة واحدة يعلوها راية مصلحة الوطن لنكون جميعا يدًا واحدة تبني وتعمر وتساهم في بناء الجمهورية المصرية الجديدة، القائمة بثبات ورسوخ على الديمقراطية الحديثة التي تمتلك القدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، ومفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة وبناء الإنسان المصري صحياً وفكرياً وثقافياً، كما عبر عنها قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي.