العراق يعلن استئناف السياحة الدينية مع دول العالم وفقًا للبروتوكولات الصحية

أعلن العراق استئناف السياحة الدينية مع دول العالم وفقًا للبروتوكولات الصحية.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم- في تصريح أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم السبت- إن الحكومة العراقية وافقت على استقبال السياح من مختلف بلدان العالم، لزيارة الأماكن السياحية والدينية والمواقع الحضارية المنتشرة في عموم البلاد.

وأضاف أن عملية استقبال السائحين ستجري بشكل محسوب، مع اتباع البروتوكولات الصحية، لدعم القطاع السياحي وتنشيط الاقتصاد العراقي.. مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار استئناف السياحة الدينية يُعد إنجازًا للوزارة ولهيئة السياحة.

وكان العراق أوقف استقبال السياحة بالعراق منذ انتشار وباء كورونا مطلع 2020.

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 آلاف و149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و483 ألفًا و14 إصابة.

وذكرت الصحة العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم السبت- أنه جرى تسجيل 7 آلاف و920 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و348 ألفًا و303 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 17 ألفًا و789 حالة، وذلك بعد تسجيل 38 حالة وفاة جديدة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.