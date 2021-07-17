السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة أسوان استعدادًا لعيد الأضحى

القائم بعمل رئيس
القائم بعمل رئيس جامعة أسوان

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بالمستشفى الجامعي بأسوان، ويأتي ذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصًا على سلامة المرضى في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة  أسوان، أن قامت بكافة الاستعدادات الطبية لخدمة مرضي محافظة أسوان ومرضي أهالي محافظات جنوب الصعيد، كما في إطار الصيانة الدورية للأجهزة الطبية تم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى أسوان الجامعي بعد إحضار قطعة صيانة من الخارج والجهاز يعمل حاليا لخدمة مرضى جميع أقسام المستشفى الجامعي بأسوان.

وقدم الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، التهنئة للعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية بأسوان وإلى جميع أهالي أسوان بمناسبة عيد الأضحي  المبارك متمنيا دوام الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

الدوري مستشفى أسوان عيد الأضحى رئيس جامعة محافظة أسوان المستشفى الجامعي حالة الطوارئ

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