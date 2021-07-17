السبت 17 يوليو 2021
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مصر

بما لا يخل بنظام الورادي في جميع الشركات والإدارات والهيئات والمحطات

«الكهرباء» تشدد على تأمين وجودة التغذية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بناء على توجيهات القيادة السياسية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون بداية من اليوم السبت 17 يوليو وحتى 24 من الشهر نفسه، وذلك بما لا يخل بنظام الورادي في جميع الشركات والإدارات والهيئات والمحطات بقطاع الكهرباء خلال فترة الإجازة.

 

من جانبه شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها كل الشركات والإدارات التابعة والهيئات والمحطات بقطاع الكهرباء بشأن تأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

 

وكانت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات قد استعدت بمجموعة من الإجراءات الاحترازية بشأن الاستعدادات لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، تضمنت مراجعات كافة إمدادات التغذية الكهربائية بشبكات التوزيع،  وإجراء الاختبارات وعمل الصيانة اللازمة للمهمات الموجودة بالشبكات، والتأكد من جاهزية المولدات الاحتياطية في حال حدوث أي طارئ من أي نوع خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

 

 كما استعدت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات بتوفير ماكينات الديزل لتوليد الكهرباء البديلة في حال حدوث أي انقطاع من أي نوع للتيار الكهربائي خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، كما شددت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى المحافظات على زيادة أعداد أفراد الورادي والنوبتجيات والمناوبة على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

 

وتهيب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجميع المواطنين علي مستوي المحافظات والمشتركين في نطاق شركات توزيع الكهرباءالتسع علي مستوي المحافظات بالإبلاغ عن أي عطل أو انقطاع في التيار الكهربائي خلال فترة الاحتفال بعيد الفطر المبارك عبر وسائل التواصل المباشر المخصص بوزارة الكهرباء أو شكاوي الأعطال علي الرقم 121، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصري عبر الرابط التالي //  https://www.facebook.com/EEHCSM.

الكهرباء عيد الأضحى المبارك شركات توزيع الكهرباء التسع أخبار المحافظات اجازة

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