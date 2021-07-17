السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

«المستوردين»: «صنع في مصر» ستنتشر بقوة.. و«حياة كريمة» أنعشت سوق الأدوات الصحية

متى بشاي
متى بشاي

قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن تقليل الاستيراد وزيادة الناتج المحلي "يحتاج بعض الوقت"، ولن يكون "فى يوم وليلة".

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية أن الاستيراد والتصدير هما جناحي الدولة، الصين أكبر مستورد على مستوى العالم، أيضا أمريكا وألمانيا واليابان يقومون بالاستيراد، لكن خطة الدولة هي تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتسهيلات الدولة للمستوردين كبيرة".

وتابع: "وضعنا الحالي يشير إلى أن الاعتماد على الإنتاج المحلي سيحتاج للمزيد من الوقت، فالدولة تقوم باستيراد 65% من وارداتها، لكن جملة (صنع في مصر) سوف يأتي الوقت وستنتشر بقوة كبيرة جدا، وسنقوم بالتصدير".

وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين: "لدينا عدد مستوردين ليس بالقليل، عندما نقوم بنقل مستورد إلى مُصنِع يحتاج إلى ورش عمل وحماية من وزارة التجارة".

وعن الخدمات التي تقدمها غرفة القاهرة للتجار، قال بشاي: "غرفة القاهرة بها الكثير من الخدمات، منها نظام تأمين صحي، ونادي اجتماعي تحت الإنشاء، ومصدر للمعلومات الموثوق منها، نحن بيت التجار، والباب مفتوح أمامهم لحل جميع مشاكلهم".

واختتم نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة: "قطاع الأدوات الصحية منتعش جدا، فالدولة بها ثورة معمارية، ومشروع حياة كريمة ساهم في انتعاش السوق بنسبة 50%".

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