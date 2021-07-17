السبت 17 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر لصناعة الكيماويات» تعقد عموميتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى

شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مصر لصناعة الكيماويات

تعقد شركة مصر لصناعة الكيماويات، الجمعية العمومية لها في أول أسبوع عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتنعقد الجمعية للنظر فى جدول الأعمال للفترة المالية المنتهية بمايو الماضي، ومعرفة بيانات الإنتاج والمبيعات والتصدير والمخزون للشركة عن الفترة المالية، بالإضافة إلى الموافقة على التقرير المالى للشركة، ومتابعة موقف النقد الأجنبي والمؤشرات هيكل التمويل والتدفقات المالية للشركة خلال الفترة المنتهية.

وأعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، تراجع صافي ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 198بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 117.63 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 39.48 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 107.55 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 28.46 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 356.01 مليون جنيه مقابل 245.35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأعلن مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي بنسبة 157.5 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة انها حققت صافي ربح بلغ 129.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى نهاية مايو 2021، مقابل 50.25 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 117.63 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 39.48 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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