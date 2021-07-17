السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بغرفة عمليات وطوارئ.. «مياه الفيوم» تستعد لاستقبال عيد الأضحى

اللواء هشام درة،
اللواء هشام درة، رئيس الشركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حالة الطوارئ القصوى لمواجهه أي مشكلة تطرأ على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم وحتى انتهاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.


أكد اللواء هشام درة، رئيس الشركة، أن الشركة اتخذت عدة تدابير وإجراءات احترازية قبيل عيد الأضحى المبارك، منها: تنفيذ حملات توعية على الجزارين بكافة أنحاء المحافظة من أجل توعيتهم بعدم الإسراف في مياه الشرب أثناء غسيل الذبائح والأضاحي، بجانب عدم صرف الدماء ومخلفات الأضاحي داخل مطابق وغرف تفتيش الصرف الصحي.


كما واصلت الشركة أيضا عمليات تطهير وتسليك غرف ومطابق وخطوط وشبكات الصرف الصحي حتى تسير المياه داخل الخطوط بانسيابية ولا يحدث أى انسدادات أو طفوحات داخل غرف ومطابق الصرف الصحي نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب من جانب المواطنين خلال أيام العيد، وذلك عن طريق سيارات النافوري والفاكيوم وفرق الغواصين بالشركة.


وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وحتى انتهاء الاحتفال بالعيد من أجل التواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم بخصوص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على حلها فور تلقي البلاغ، وذلك عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو من خلال فريق عمل رصد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية للشركة.

 
وأضاف أنه أصدر تعليماته للعاملين بالشركة خاصة بالمحطات الرئيسيه لمياه الشرب ومراكز الصيانه بعدم الحصول على إجازات، ومتابعه سير عمل المحطات وإنتاجها لمياه الشرب بكامل طاقتها واستعدادهم الكامل والتحرك السريع لحل أي مشكلة فور تلقيها.

مياه الفيوم تعلن الطوارئ غرفة عمليات عيد الأضحى المبارك

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