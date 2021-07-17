ضبط عنصر إجرامي بحوزته 100 طربة حشيش في طنطا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة بوسط الدلتا، بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقسم أول طنطا، اليوم السبت، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة أول طنطا.



وبعد تداول المعلومات وإجراء التحريات الأمنيه وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافه وتمكنت الحملة من ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر ما جاء بالتحريات الأمنية، وحرر المحضر للبدء في التحقيقات والعرض علي النيابة العامة.